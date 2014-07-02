Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με εσωτερικό σπείρωμα, με διάμετρο 30 χιλ. Το ακροφύσιο έχει εκτοξευτήρες προς διαφορετικές κατευθύνσεις για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των αποφραγμένων αποχετεύσεων και σωληνώσεων. Οι τρεις εκτοξευτήρες ακροφυσίου έχουν κλίση 30° προς τα πίσω έτσι ώστε να επιτρέπουν στο ακροφύσιο και τον σωλήνα να κινούνται ελεύθερα μέσα στις σωληνώσεις. Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση R 1/8" για σύνδεση σε σωλήνα καθαρισμού σωληνώσεων.