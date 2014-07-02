Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων
Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 1x προς τα εμπρός, 3x30° προς τα πίσω, 30 mm
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με εσωτερικό σπείρωμα, με διάμετρο 30 χιλ. Το ακροφύσιο έχει εκτοξευτήρες προς διαφορετικές κατευθύνσεις για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των αποφραγμένων αποχετεύσεων και σωληνώσεων. Οι τρεις εκτοξευτήρες ακροφυσίου έχουν κλίση 30° προς τα πίσω έτσι ώστε να επιτρέπουν στο ακροφύσιο και τον σωλήνα να κινούνται ελεύθερα μέσα στις σωληνώσεις. Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση R 1/8" για σύνδεση σε σωλήνα καθαρισμού σωληνώσεων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος (mm)
|30
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|70
|Σπείρωμα
|R 1/8"
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1