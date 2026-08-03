Το ακροφύσιο για ταπετσαρίες επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη στην ευκίνητη κάτω πλευρά του και τα τέσσερα πολύ πλατιά ανυψωτικά νήματος, τα οποία προσκολλώνται τέλεια στην επιφάνεια προς καθαρισμό κατά την αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα. Ως αποτέλεσμα, η βρωμιά, ιδίως οι τρίχες ζώων, απομακρύνεται γρήγορα και αξιόπιστα από τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητο και το σπίτι. Το ακροφύσιο για ταπετσαρίες έχει ένα γενναιόδωρο πλάτος εργασίας 180 χιλιοστών και είναι κατάλληλο για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden και τις σκούπες SE.