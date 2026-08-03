Ακροφύσιο ταπετσαριας επίπλων για τρίχες κατοικιδίων
Εξαιρετικά φαρδύ ακροφύσιο ταπετσαρίας για την αξιόπιστη απομάκρυνση της βρωμιάς, ιδιαίτερα των τριχών ζώων, από τα υφάσματα του αυτοκινήτου και του σπιτιού με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.
Το ακροφύσιο για ταπετσαρίες επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού χάρη στην ευκίνητη κάτω πλευρά του και τα τέσσερα πολύ πλατιά ανυψωτικά νήματος, τα οποία προσκολλώνται τέλεια στην επιφάνεια προς καθαρισμό κατά την αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα. Ως αποτέλεσμα, η βρωμιά, ιδίως οι τρίχες ζώων, απομακρύνεται γρήγορα και αξιόπιστα από τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητο και το σπίτι. Το ακροφύσιο για ταπετσαρίες έχει ένα γενναιόδωρο πλάτος εργασίας 180 χιλιοστών και είναι κατάλληλο για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden και τις σκούπες SE.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά ευρύ ακροφύσιο (πλάτος εργασίας 180 mm) με ελιγμούς στην κάτω πλευρά και τέσσερις έξτρα πλατιές σπείρες ανύψωσης σπειρωμάτων
- Προσφέρει βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού και εξοικονόμηση χρόνου σε σύγκριση με το τυπικό ακροφύσιο ταπετσαρίας.
Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden και τις ηλεκτρικές σκούπες SE
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|NW 35
|Πλάτος εργασίας (mm)
|180
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|180 x 75 x 95
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet & Πανί στεγνώματος για κατοικίδια
- WD 7 Control P S
Πεδία εφαρμογής
- Πορτμπαγκάζ
- Πίσω καθίσματα
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- ;;;;
- Πατάκια
- Καλάθια και κρεβάτια για κατοικίδια
- Υφάσματα επίπλων
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Στρώματα
- Οικιακά υφάσματα, π.χ. κουρτίνες ή καλύμματα μαξιλαριών