Το σετ πανιών καθαρισμού δαπέδων EasyFix All-rounder περιέχει τρία διαφορετικά πανιά για υγιεινό καθαρισμό δαπέδων με τη μηχανή ατμού. Το πανί Sensitive έχει μειωμένη διαπερατότητα ατμού - ιδανικό για ευαίσθητα, σφραγισμένα δάπεδα. Το πανί Ultra Abrasive έχει υψηλότερη αναλογία λειαντικών ινών για ιδιαίτερα εύκολη αφαίρεση επίμονων λεκέδων. Το πανί Abrasive βοηθά στην αφαίρεση των λεκέδων με λειαντικές ίνες και προσφέρει εξαιρετική απορρόφηση λεκέδων με επιπλέον μαλακά υφασμάτινα μέρη, για παράδειγμα κατά το σκούπισμα μετά τον καθαρισμό με το πανί Ultra Abrasive. Χάρη στο σύστημα Velcro, τα πανιά μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου της μηχανής ατμού: απλώς πιέστε το πανί καθαρισμού δαπέδων στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και έτοιμο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το πανί παραμένει σταθερά στη θέση του. Μετά τον καθαρισμό, το χρησιμοποιημένο πανί μπορεί να αφαιρεθεί από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθει σε επαφή με τη βρωμιά: απλώς πάτησε τη λαβή στο πανί και τράβηξε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω και μακριά από αυτό.