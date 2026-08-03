Αλυσίδα κονταροπρίονου 18-20 Battery
Χαμηλά επίπεδα κραδασμών και εύκολη αντικατάσταση: η αλυσίδα για τη λεπίδα 20 εκατοστών στο κονταριοπρίονο μπαταρίας PSW 18-20 Battery επιτυγχάνει διαρκώς υψηλής ποιότητας κοψίματα.
Η αλυσίδα της λάμας 20 εκατοστών στο μπαταριοκίνητο κονταροπρίονο PSW 18-20 μπορεί γρήγορα και εύκολα να προσαρτηθεί χάρη στο απλό σύστημα τάνυσης της αλυσίδας. Σε κάθε εργασία, επιτυγχάνει βέλτιστη απόδοση κοπής και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και ευπροσάρμοστο. Τα χαμηλά επίπεδα δόνησης της αλυσίδας είναι επίσης εντυπωσιακά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αλυσίδα υψηλής ποιότητας
- Υψηλής ποιότητας κοπή με αποτέλεσμα που διαρκεί, χάρη στο μπαταριοκίνητο κονταροπρίονο της Kärcher.
Εύκολη αντικατάσταση της αλυσίδας
- Η αντικατάσταση της αλυσίδας είναι εύκολη χάρη στο σύστημα τάνυσής της.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|330 x 35 x 5
Πεδία εφαρμογής
- Κλαδιά