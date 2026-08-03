Αλυσίδα κονταροπρίονου 18-20 Battery

Η αλυσίδα της λάμας 20 εκατοστών στο μπαταριοκίνητο κονταροπρίονο PSW 18-20 μπορεί γρήγορα και εύκολα να προσαρτηθεί χάρη στο απλό σύστημα τάνυσης της αλυσίδας. Σε κάθε εργασία, επιτυγχάνει βέλτιστη απόδοση κοπής και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και ευπροσάρμοστο. Τα χαμηλά επίπεδα δόνησης της αλυσίδας είναι επίσης εντυπωσιακά.