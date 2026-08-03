Αλυσίδα του αλυσοπρίονου CNS 18-30 Battery
Πετύχετε βέλτιστα αποτελέσματα κοπής με την αλυσίδα του αλυσοπρίονου CNS 18-30 Battery το οποίο διαθέτει λάμα μήκους 30 εκατοστών.
Η τοποθέτηση της αλυσίδας του αλυσοπρίονου CNS 18-30 Battery στη λάμα μήκους 30 εκατοστών είναι γρήγορη και εύκολη χάρη στο σύστημα τάνυσης της αλυσίδας που δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων. Σε κάθε εργασία, επιτυγχάνει βέλτιστη απόδοση κοπής και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και ευπροσάρμοστο. Είναι επίσης εντυπωσιακά τα χαμηλά επίπεδα κραδασμών της αλυσίδας χάρη στο χαμηλά επίπεδα ανάκρουσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αλυσίδα υψηλής ποιότητας
- Υψηλής ποιότητας κοπή με αποτέλεσμα που διαρκεί, χάρη στα αλυσοπρίονα της Kärcher.
Η αλυσίδα μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία
- Εύκολη αντικατάσταση της αλυσίδας.
Χαμηλά επίπεδα ανάκρουσης
- Χαμηλή ανάκρουση και υψηλή απόδοση ταυτόχρονα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|430 x 35 x 5
Πεδία εφαρμογής
- Φύτευση μικρών δέντρων
- Κλαδιά
- Καυσόξυλα