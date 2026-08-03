Η τοποθέτηση της αλυσίδας του αλυσοπρίονου CNS 36-35 Battery στη λάμα μήκους 35 εκατοστών είναι γρήγορη και εύκολη χάρη στο σύστημα τάνυσης της αλυσίδας που δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων. Σε κάθε εργασία, επιτυγχάνει βέλτιστη απόδοση κοπής και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και ευπροσάρμοστο. Είναι επίσης εντυπωσιακά τα χαμηλά επίπεδα κραδασμών της αλυσίδας χάρη στο χαμηλά επίπεδα ανάκρουσης.