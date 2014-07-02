Αναμείκτες και ψεκαστήρες

Kärcher Εκτόξευση απορρυπαντικού υψηλής πίεσης

Εκτόξευση απορρυπαντικού υψηλής πίεσης

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Kärcher Κιτ ειδικού στομίου μηχανής

Κιτ ειδικού στομίου μηχανής

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Kärcher Ενθεμα ακροφυσίου (για θέση 3.637-001)

Ενθεμα ακροφυσίου (για θέση 3.637-001)

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