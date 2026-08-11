Angle nozzle short L2P Ø3mm / 90°
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα γρήγορης αλλαγής
- Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός και μεταβλητή ρύθμιση.
Ακροφύσιο κατασκευασμένο από πλαστικό
- Αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς σε ευαίσθητες επιφάνειες, σε περίπτωση που το ακροφύσιο έρθει κατά λάθος σε επαφή με την επιφάνεια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|134 x 46 x 22
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό εξοπλισμού παραγωγής, όπως εργαλεία χύτευσης με έγχυση, συστήματα μεταφοράς και χειρισμού κ.λπ.
- Ιδανικό για τον καθαρισμό σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, για παράδειγμα για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων παραγωγής
- Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης