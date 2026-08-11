Angle nozzle short L2P Ø4mm / 30°

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα γρήγορης αλλαγής
  • Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός και μεταβλητή ρύθμιση.
Ακροφύσιο κατασκευασμένο από πλαστικό
  • Αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς σε ευαίσθητες επιφάνειες, σε περίπτωση που το ακροφύσιο έρθει κατά λάθος σε επαφή με την επιφάνεια.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 134 x 46 x 22
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Για τον καθαρισμό εξοπλισμού παραγωγής, όπως εργαλεία χύτευσης με έγχυση, συστήματα μεταφοράς και χειρισμού κ.λπ.
  • Ιδανικό για τον καθαρισμό σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, για παράδειγμα για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων παραγωγής
  • Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης