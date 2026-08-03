Ανταλλακτικά ελαστικά μάκτρα για τον τζαμοκαθαριστή WV 6 (170mm)
Για αντικατάσταση των ελαστικών μάκτρων (170 mm) του τζαμοκαθαριστή μπαταρίας WV 6. Για αψεγάδιαστο αποτέλεσμα καθαρισμού χωρίς γραμμές.
Τα ελαστικά μάκτρα (170 mm) του τζαμοκαθαριστή μπαταρίας WV 6 αντικαθίστανται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας πάντοτε αψεγάδιαστη καθαριότητα όλων των λείων επιφανειών, χωρίς γραμμές και σταξίματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γρήγορη αντικατάσταση της λεπίδας της σπάτουλας.
- Για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς γραμμές και σταξίματα σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Λεπίδα σπάτουλας Xtra!Flex®
- Η λεπίδα σπάτουλας από σιλικόνη Xtra!Flex® με καινοτόμο τεχνολογία καθιστά τον καθαρισμό ακόμα πιο ευέλικτο – ιδανική για χρήση μέχρι το δάπεδο και τις άκρες.
- Το μακρύ μάκτρο σιλικόνης καθιστά δυνατή την αφαίρεση των ρύπων σε ένα μόλις πέρασμα, γεγονός που κάνει τον τζαμοκαθαριστή μπαταρίας ακόμα πιο ευέλικτο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|170 x 30 x 24
Πεδία εφαρμογής
- Υαλότουβλα
- Λεία επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Συμπύκνωση
- Φωτοβολταϊκά συστήματα / Μονάδες παραγωγής ενέργειας μπαλκονιών