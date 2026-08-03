Ανταλλακτικά ελαστικά μάκτρα για τον τζαμοκαθαριστή WV 6 (170mm)

Για αντικατάσταση των ελαστικών μάκτρων (170 mm) του τζαμοκαθαριστή μπαταρίας WV 6. Για αψεγάδιαστο αποτέλεσμα καθαρισμού χωρίς γραμμές.

Τα ελαστικά μάκτρα (170 mm) του τζαμοκαθαριστή μπαταρίας WV 6 αντικαθίστανται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας πάντοτε αψεγάδιαστη καθαριότητα όλων των λείων επιφανειών, χωρίς γραμμές και σταξίματα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γρήγορη αντικατάσταση της λεπίδας της σπάτουλας.
  • Για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς γραμμές και σταξίματα σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Λεπίδα σπάτουλας Xtra!Flex®
  • Η λεπίδα σπάτουλας από σιλικόνη Xtra!Flex® με καινοτόμο τεχνολογία καθιστά τον καθαρισμό ακόμα πιο ευέλικτο – ιδανική για χρήση μέχρι το δάπεδο και τις άκρες.
  • Το μακρύ μάκτρο σιλικόνης καθιστά δυνατή την αφαίρεση των ρύπων σε ένα μόλις πέρασμα, γεγονός που κάνει τον τζαμοκαθαριστή μπαταρίας ακόμα πιο ευέλικτο.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 2
Χρώμα κίτρινο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 170 x 30 x 24
Πεδία εφαρμογής
  • Υαλότουβλα
  • Λεία επιφάνειες
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Καθρέφτες
  • Πλακάκια
  • Καμπίνα ντους/μπανιέρα
  • Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
  • Συμπύκνωση
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα / Μονάδες παραγωγής ενέργειας μπαλκονιών