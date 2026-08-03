Τα ελαστικά μάκτρα (170 mm) του τζαμοκαθαριστή μπαταρίας WV 6 αντικαθίστανται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας πάντοτε αψεγάδιαστη καθαριότητα όλων των λείων επιφανειών, χωρίς γραμμές και σταξίματα.