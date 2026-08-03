Αντάπτορας 1 M22AG-TR22AG

Αντάπτορας 1 για τη σύνδεση του παλιού σωλήνα με τον καινούριο

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 300
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ