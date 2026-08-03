Αντάπτορας 2 M22IG-TR22AG

Αντάπτορας 2 για τη σύνδεση της παλιάς συσκευής και του παλιού πιστολιού με τον καινούριο σωλήνα

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 300
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
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