Αντάπτορας 3 M22IG-TR22AG

Αντάπτορας 3 για τη σύνδεση του παλιού πιστολιού με την καινούρια κάνη ψεκασμού και τον καινούριο ρυθμιστή servo

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 300
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
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