Αντάπτορας 7 M18IG-TR20AG

Αντάπτορας 7 για τη σύνδεση της παλιάς κάνης ψεκασμού με το καινούριο ακροφύσιο

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 300
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ