Αντάπτορας 8 TR20IG-M18AG

Αντάπτορας 8 για τη σύνδεση της καινούριας κάνης ψεκασμού με το παλιό ακροφύσιο

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 300
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ