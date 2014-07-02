Αντάπτορας απαερίων
Αντάπτορας απαερίων με διάφραγμα για τα ρεύματα για σύνδεση σε σωλήνα απαερίων (αντάπτορας για καυστήρες HDS για σύνδεση σε σύστημα σε στοίβα
Αντάπτορας απαερίων με διάφραγμα για τα ρεύματα για σύνδεση σε σωλήνα απαερίων (αντάπτορας για καυστήρες HDS για σύνδεση σε σύστημα σε στοίβα).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος (mm)
|200
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,1
Πεδία εφαρμογής
- Για τη σύνδεση των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων σε σταθερά πλυστικά υψηλής πίεσης ζεστού νερού.