ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ για αντικατάσταση TR22IG-M22AG Er

Περιστρεφόμενος αντάπτορας για τη σύνδεση πιστολιού EASY!Force υψηλής πίεσης και εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης με σύνδεση M 22x1.5

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 300
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
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