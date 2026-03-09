Χάρη στον αντάπτορα κατά της συστροφής της Kärcher, απολαμβάνετε περισσότερη ελευθερία κινήσεων και άνεση κατά την εργασία με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Απομακρύνετε τους ενοχλητικούς βρόχους από τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν παραπατήματα κατά τη χρήση και να εμποδίσουν την αποθήκευση. Απλά γυρίστε τον αντάπτορα με το χέρι για να απομακρύνετε τους βρόχους χωρίς κόπο. Ο αντάπτορας μπορεί να ενσωματωθεί απλά και γρήγορα αναβαθμίζοντας τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Είναι συμβατός με όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτορα Quick Connect στο πιστόλι. Εγγυημένη λειτουργία περιστροφής χάρη στη χρήση ορείχαλκου. Κατάλληλος για όλες τις συσκευές των κατηγοριών K 4 έως K 7.