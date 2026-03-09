Αντάπτορας κατά της συστροφής
Ο αντάπτορας κατά της συστροφής περιορίζει τον σχηματισμό βρόχων στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του χωρίς συστροφές. Κατάλληλος για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτορα Quick Connect στο πιστόλι.
Χάρη στον αντάπτορα κατά της συστροφής της Kärcher, απολαμβάνετε περισσότερη ελευθερία κινήσεων και άνεση κατά την εργασία με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Απομακρύνετε τους ενοχλητικούς βρόχους από τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν παραπατήματα κατά τη χρήση και να εμποδίσουν την αποθήκευση. Απλά γυρίστε τον αντάπτορα με το χέρι για να απομακρύνετε τους βρόχους χωρίς κόπο. Ο αντάπτορας μπορεί να ενσωματωθεί απλά και γρήγορα αναβαθμίζοντας τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Είναι συμβατός με όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτορα Quick Connect στο πιστόλι. Εγγυημένη λειτουργία περιστροφής χάρη στη χρήση ορείχαλκου. Κατάλληλος για όλες τις συσκευές των κατηγοριών K 4 έως K 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντάπτορας Quick Connect
- Για εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτορα Quick Connect στο πιστόλι.
Σύστημα κατά της συστροφής
- Μπορείτε να απομακρύνετε τους βρόχους από τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης περιστρέφοντας τον αντάπτορα.
Ορειχάλκινος
- Αξιόπιστη λειτουργία περιστροφής χάρη στη χρήση ορείχαλκου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|137 x 26 x 26
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- H 10 Q, Εύκαμπτος Σωλήνας Υψηλής Πίεσης με Quick Connect κατάλληλος και για συσκευές με καρούλι σωλήνα
- HK 12 Κιτ Σωλήνα υψηλής πίεσης
- HK 4 high pressure hose set *DE
- HK 7.5 Κιτ Σωλήνα υψηλής πίεσης
- High Pressure Hose Kit 7,5m
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control
- K4 Power Control Car
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K5 Smart Control
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus