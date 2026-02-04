Αντάπτορας Μ
Αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών πιστολιών ψεκασμού (M 96, 97) σε νέες κάνες ψεκασμού. Κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα Kärcher Home & Garden που έχουν κατασκευαστεί έως το 2010.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντάπτορας για παλιότερα πιστόλια ψεκασμού που έχουν κατασκευαστεί ως το 2010
- Ενδιάμεσο εξάρτημα για το πιστόλι ψεκασμού και την κάνη ψεκασμού.
Νέος σχεδιασμός
- Εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
Ενσωματωμένη ενίσχυση
- Κάνει βολική και σταθερή την εργασία με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|105 x 42 x 42