Αντάπτορας Μ

Αντάπτορας για τη σύνδεση παλιών πιστολιών ψεκασμού (πιστόλια ψεκασμού M 96, 97) σε νέες κάνες ψεκασμού. Κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Home & Garden Kärcher που έχουν κατασκευαστεί έως το 2010.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντάπτορας για παλιότερα πιστόλια ψεκασμού που έχουν κατασκευαστεί ως το 2010
  • Ενδιάμεσο εξάρτημα για το πιστόλι ψεκασμού και την κάνη ψεκασμού.
Νέος σχεδιασμός
  • Εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
Ενσωματωμένη ενίσχυση
  • Κάνει βολική και σταθερή την εργασία με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 105 x 42 x 42