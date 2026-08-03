Απαλή βούρτσα επίπλων
Η απαλή βούρτσα επίπλων από μαλακές τρίχες απομακρύνει τη σκόνη από τα ράφια, τις λάμπες, τις ευαίσθητες επιφάνειες και τις ηλεκτρονικές συσκευές.
Η σκόνη στα έπιπλα, τις λάμπες ή τις ηλεκτρονικές συσκευές αφήνει σημάδια ή ακόμα και γρατζουνιές όταν χρησιμοποιούνται ακατάλληλες μέθοδοι καθαρισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μαλακή βούρτσα επίπλων με τις μαλακές τρίχες για να καθαρίσετε σχολαστικά και απαλά διάφορες επιφάνειες και να είστε σίγουροι ότι δεν θα προκληθεί καμία ζημιά. Η μαλακή βούρτσα επίπλων μπορεί να αγοραστεί ως πρόσθετο εξάρτημα για την Ηλεκτρική Σκούπα Αναρρόφησης VC 5 στην οποία συνδέεται εύκολα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για την compact ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher VC 5
Εύκολη τοποθέτηση πάνω στη συσκευή
Οι μαλακές τρίχες εγγυώνται απαλό καθαρισμό
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|117 x 41 x 71
Πεδία εφαρμογής
- Έπιπλα
- Ευαίσθητες επιφάνειες