Η σκόνη στα έπιπλα, τις λάμπες ή τις ηλεκτρονικές συσκευές αφήνει σημάδια ή ακόμα και γρατζουνιές όταν χρησιμοποιούνται ακατάλληλες μέθοδοι καθαρισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μαλακή βούρτσα επίπλων με τις μαλακές τρίχες για να καθαρίσετε σχολαστικά και απαλά διάφορες επιφάνειες και να είστε σίγουροι ότι δεν θα προκληθεί καμία ζημιά. Η μαλακή βούρτσα επίπλων μπορεί να αγοραστεί ως πρόσθετο εξάρτημα για την Ηλεκτρική Σκούπα Αναρρόφησης VC 5 στην οποία συνδέεται εύκολα.