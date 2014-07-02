Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ
Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά.
Προστατεύει τις αντλίες και αποτρέπει τη λειτουργία χωρίς υγρό. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει τη λειτουργία χωρίς υγρό. Αξιόπιστη προστασία έναντι της λειτουργίας χωρίς υγρό για αντλίες κήπου, βυθιζόμενες αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης. Προστασία έναντι της λειτουργίας χωρίς υγρό με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προστασία από τη λειτουργία χωρίς υγρό
- Αν δεν περνάει νερό από την αντλία, π.χ. επειδή η δεξαμενή νερού είναι άδεια, η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα για να προστατευτεί από τυχόν ζημιές.
- Κατάλληλη ειδικά για αντλίες ώθησης, για να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης παρακολούθησης της δεξαμενής νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος (kg)
|0,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|135 x 100 x 197
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια