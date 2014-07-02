Προστατεύει τις αντλίες και αποτρέπει τη λειτουργία χωρίς υγρό. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει τη λειτουργία χωρίς υγρό. Αξιόπιστη προστασία έναντι της λειτουργίας χωρίς υγρό για αντλίες κήπου, βυθιζόμενες αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης. Προστασία έναντι της λειτουργίας χωρίς υγρό με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).