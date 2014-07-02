Αυτόνομες μονάδες υψηλής πίεσης κρύου νερού

Kärcher Πρόσθετα κιτ

Πρόσθετα κιτ

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Kärcher Μάνικες υψηλής πίεσης

Μάνικες υψηλής πίεσης

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Kärcher Σύνδεσμος και ένωση

Σύνδεσμος και ένωση

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Kärcher Κάνες

Κάνες

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Kärcher Πιστόλι ψεκασμού

Πιστόλι ψεκασμού

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Kärcher Ακροφύσια

Ακροφύσια

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Kärcher Καθαρισμός σωληνώσεων

Καθαρισμός σωληνώσεων

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Kärcher Καθαριστής επιφανειών

Καθαριστής επιφανειών

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Kärcher Σπραϋερ ψιγματοβολής

Σπραϋερ ψιγματοβολής

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