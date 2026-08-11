Βάση στήριξης με σφιγκτήρα για το RCX
Ευέλικτη τοποθέτηση της κεραίας RTK σε οριζόντια ή κάθετα μέρη μέσω μηχανισμού στερέωσης.
Ο σφιγκτήρας στήριξης παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εγκατάσταση της κεραίας RTK. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να τοποθετήσεις την κεφαλή της κεραίας στο στήριγμα και στη συνέχεια να τη βιδώσεις σε οριζόντια στοιχεία χρησιμοποιώντας τη συσκευή συγκράτησης. Το στήριγμα μπορεί να αλλάξει από οριζόντια σε κάθετη θέση με ένα μόνο απλό βήμα. Πρέπει να διατηρείς καθαρή θέα 100° προς τον ουρανό. Μπορεί να τοποθετηθεί σε φράχτες κήπου, μπαλκόνια, κληματαριές κ.λπ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σταθερό στήριγμα
- Η κεραία RTK μπορεί να στερεωθεί σταθερά σε ασφαλή θέση χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό βιδών.
Ευέλικτη τοποθέτηση
- Η βάση στήριξης με σφιγκτήρα προσφέρει πολλές δυνατότητες τοποθέτησης σε οριζόντια ή κάθετα στοιχεία, όπως φράχτες κήπου, μπαλκόνια, κούνιες κ.λπ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|290 x 110 x 135