Ο σφιγκτήρας στήριξης παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εγκατάσταση της κεραίας RTK. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να τοποθετήσεις την κεφαλή της κεραίας στο στήριγμα και στη συνέχεια να τη βιδώσεις σε οριζόντια στοιχεία χρησιμοποιώντας τη συσκευή συγκράτησης. Το στήριγμα μπορεί να αλλάξει από οριζόντια σε κάθετη θέση με ένα μόνο απλό βήμα. Πρέπει να διατηρείς καθαρή θέα 100° προς τον ουρανό. Μπορεί να τοποθετηθεί σε φράχτες κήπου, μπαλκόνια, κληματαριές κ.λπ.