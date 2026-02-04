Battery VC 4 Cordless MH
Μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας κατά τον καθαρισμό: η ανταλλακτική μπαταρία για όλες τις εκδόσεις του VC 4 Cordless myHome παρατείνει τη διάρκεια λειτουργίας κατά 30 λεπτά χωρίς να χρειάζεται να σταματήσετε για επαναφόρτιση.
Χάρη στην μπαταρία ιόντων λιθίου, όλες οι εκδόσεις της σκούπας VC 4 Cordless myHome μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έως και 30 λεπτά περισσότερο χωρίς να χρειαστεί να σταματήσεις για επαναφόρτιση. Απλώς αντικαταστήσε την μπαταρία στη συσκευή και είναι έτοιμη για χρήση. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, η ανταλλακτική μπαταρία μπορεί να φορτιστεί στη συσκευή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρό στοιχείο ιόντων λιθίου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|146 x 62 x 43