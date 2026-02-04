Χάρη στην μπαταρία ιόντων λιθίου, όλες οι εκδόσεις της σκούπας VC 4 Cordless myHome μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έως και 30 λεπτά περισσότερο χωρίς να χρειαστεί να σταματήσεις για επαναφόρτιση. Απλώς αντικαταστήσε την μπαταρία στη συσκευή και είναι έτοιμη για χρήση. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, η ανταλλακτική μπαταρία μπορεί να φορτιστεί στη συσκευή.