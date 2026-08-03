Βιδωτή πρίζα για μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών και ελεγκτές Servo Control

Για σύνδεση ακροφυσίων και εξαρτημάτων υψηλής πίεσης απευθείας στο πιστόλι (με ένωση ακροφυσίου) 1 x M22 x 1.5/ 1 x M18 x 1.5

Σύνδεσμος ακροφυσίου/σύνδεσμος βίδας για τη σύνδεση σωλήνων υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων στο πιστόλι με σκανδάλη υψηλής πίεσης (με σύνδεσμο ακροφυσίου). Σύνδεσμοι: 1x M 22 x 1,5 και 1x M 18 x 1,5.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
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