Big round brush cover set
Δύο καλύμματα υψηλής ποιότητας από μικροΐνες για τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα, για καλύτερη απομάκρυνση της βρωμιάς και για εντυπωσιακά αποτελέσματα με τη χρήση της μεγάλης στρογγυλής βούρτσας.
Χαλαρώνει και απομακρύνει ακόμα πιο αποτελεσματικά τη βρωμιά και το λίπος. Ιδανικό για ιδιαίτερα δύσκολους λεκέδες σε μπάνια και κουζίνες. Ακόμα και οι δύσκολες κηλίδες στην εστία της κουζίνας απομακρύνονται χωρίς κόπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Ιδανικό για τον ήπιο καθαρισμό ιδιαίτερα επίμονων ρύπων σε όλες τις σκληρές επιφάνειες στην κουζίνα και το μπάνιο.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|120 x 120 x 15
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Νεροχύτης/νιπτήρας
- Εστίες
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Ψυγείο (μέσα/έξω)
- Εσωτερικό ντουλαπιών, συρταριών
- Απορροφητήρες
- ανοξείδωτος χάλυβας