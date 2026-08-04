Big round brush cover set

Δύο καλύμματα υψηλής ποιότητας από μικροΐνες για τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα, για καλύτερη απομάκρυνση της βρωμιάς και για εντυπωσιακά αποτελέσματα με τη χρήση της μεγάλης στρογγυλής βούρτσας.