Blade LMO 2-18
Χρειάζονται μόνο λίγα βήματα για να τοποθετήσετε τη λεπίδα χλοοκοπτικής μηχανής από υψηλής ποιότητας χάλυβα στη χλοοκοπτική μηχανή με μπαταρία LMO 2-18. Με πλάτος κοπής 32 εκατοστά, εξασφαλίζει καθαρά κοψίματα.
Ένα τέλειο γκαζόν ξεκινά με ένα τέλειο κούρεμα. Και αυτό είναι δυνατό μόνο με το σωστό μαχαίρι. Το μαχαίρι χλοοκοπτικής μηχανής για το LMO 2-18 με πλάτος κοπής 32 εκατοστά επιτυγχάνει το απαιτούμενο ύψος κοπής ακόμη και σε δύσκολα σημεία του κήπου. Η υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα από χάλυβα δεν αφήνει ποτέ ακανόνιστα κομμένα χόρτα ή ανώμαλα σημεία. Έτσι, μπορείτε να βασιστείτε στη μηχανή χλοοκοπτικής με μπαταρία για ένα άψογο κούρεμα. Εάν η λεπίδα της μηχανής χλοοκοπτικής χρειάζεται αλλαγή, αρκούν μερικά απλά βήματα – αφήνοντας περισσότερο χρόνο για το κούρεμα και απολαμβάνοντας την αδιαμφισβήτητη μυρωδιά του φρεσκοκομμένου γρασιδιού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιπλέον κοφτερή λεπίδα από χάλυβα
- Η χρήση υψηλής ποιότητας χάλυβα εξασφαλίζει καθαρό αποτέλεσμα κοπής χωρίς ανομοιογένειες στο κομμένο γρασίδι.
Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Μερικές στροφές με το χέρι σε μία μόνο βίδα και η λεπίδα αντικαθίσταται.
Αποτελεσματικό σχήμα
- Το προσεκτικά σχεδιασμένο σχήμα της λεπίδας εξασφαλίζει ότι τα κλαδέματα καταλήγουν στον σάκο συλλογής χόρτου.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
- Η λεπίδα χλοοκοπτικής μηχανής είναι ιδανική για τη χλοοκοπτική μηχανή με μπαταρία LMO 2-18.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος κοπής (cm)
|32
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|316 x 67 x 10
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν