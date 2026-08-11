Ένα τέλειο γκαζόν ξεκινά με ένα τέλειο κούρεμα. Και αυτό είναι δυνατό μόνο με το σωστό μαχαίρι. Το μαχαίρι χλοοκοπτικής μηχανής για το LMO 2-18 με πλάτος κοπής 32 εκατοστά επιτυγχάνει το απαιτούμενο ύψος κοπής ακόμη και σε δύσκολα σημεία του κήπου. Η υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα από χάλυβα δεν αφήνει ποτέ ακανόνιστα κομμένα χόρτα ή ανώμαλα σημεία. Έτσι, μπορείτε να βασιστείτε στη μηχανή χλοοκοπτικής με μπαταρία για ένα άψογο κούρεμα. Εάν η λεπίδα της μηχανής χλοοκοπτικής χρειάζεται αλλαγή, αρκούν μερικά απλά βήματα – αφήνοντας περισσότερο χρόνο για το κούρεμα και απολαμβάνοντας την αδιαμφισβήτητη μυρωδιά του φρεσκοκομμένου γρασιδιού.