Η εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα από χάλυβα για το χλοοκοπτικό LMO 3-18 με μπαταρία δεν αφήνει πίσω της κομμένα χόρτα. Με πλάτος κοπής 34 εκατοστά, κόβει το γρασίδι καθαρά χωρίς να αφήνει ανώμαλα σημεία σε δύσκολα σημεία του γκαζόν. Η ατσάλινη λεπίδα κόβει με ακρίβεια και χωρίς κόπο το ύψος κάθε φύλλου χόρτου, για εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. Εάν η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής χρειάζεται αλλαγή, αυτό μπορεί να γίνει με λίγα απλά βήματα, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για να απολαύσετε το κούρεμα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σε σχήμα λεπίδα εξασφαλίζει ότι τα κομμένα χόρτα καταλήγουν στον σάκο συλλογής χόρτου. Έτσι, το κούρεμα γίνεται διασκέδαση!