Blade LMO 3-18
Η λεπίδα χλοοκοπτικής μηχανής με πλάτος κοπής 34 εκατοστά είναι η ιδανική επιλογή για χρήση με την μπαταριοκίνητη LMO 3-18, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής.
Η εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα από χάλυβα για το χλοοκοπτικό LMO 3-18 με μπαταρία δεν αφήνει πίσω της κομμένα χόρτα. Με πλάτος κοπής 34 εκατοστά, κόβει το γρασίδι καθαρά χωρίς να αφήνει ανώμαλα σημεία σε δύσκολα σημεία του γκαζόν. Η ατσάλινη λεπίδα κόβει με ακρίβεια και χωρίς κόπο το ύψος κάθε φύλλου χόρτου, για εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. Εάν η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής χρειάζεται αλλαγή, αυτό μπορεί να γίνει με λίγα απλά βήματα, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για να απολαύσετε το κούρεμα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σε σχήμα λεπίδα εξασφαλίζει ότι τα κομμένα χόρτα καταλήγουν στον σάκο συλλογής χόρτου. Έτσι, το κούρεμα γίνεται διασκέδαση!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιπλέον κοφτερή λεπίδα από χάλυβα
- Η χρήση υψηλής ποιότητας χάλυβα εξασφαλίζει καθαρό αποτέλεσμα κοπής χωρίς ανομοιογένειες στο κομμένο γρασίδι.
Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Μερικές στροφές με το χέρι σε μία μόνο βίδα και η λεπίδα αντικαθίσταται.
Αποτελεσματικό σχήμα
- Το προσεκτικά σχεδιασμένο σχήμα της λεπίδας εξασφαλίζει ότι τα κλαδέματα καταλήγουν στον σάκο συλλογής χόρτου.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
- Η λεπίδα χλοοκοπτικής μηχανής είναι ιδανική για τη χλοοκοπτική μηχανή με μπαταρία LMO 3-18.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος κοπής (cm)
|34
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|335 x 68 x 14
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν