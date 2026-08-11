Blade LMO 4-18 Dual

Χωρίς ακανόνιστα κομμένα χόρτα, χωρίς ανώμαλα σημεία – η κοφτερή λεπίδα χλοοκοπτικής μηχανής από χάλυβα με πλάτος κοπής 37 εκατοστά για το LMO 4-18 Dual το εξασφαλίζει.

Το γκαζόν είναι φρεσκοκουρεμένο και τα κομμένα χόρτα συλλέγονται όλα με ακρίβεια στον σάκο συλλογής χόρτου χάρη στον προσεκτικά μελετημένο σχεδιασμό της λεπίδας – το τέλειο αποτέλεσμα για μια μέρα στον κήπο! Όλα αυτά χάρη στην κοφτερή χαλύβδινη λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής LMO 4-18 Dual με διπλή μπαταρία, η οποία δεν ξεφτίζει το γρασίδι και δεν αφήνει ανώμαλα σημεία στο γκαζόν. Η λεπίδα κόβει αξιόπιστα στο επιθυμητό ύψος σε πλάτος κοπής 37 εκατοστών, αφήνοντας ένα γκαζόν που είναι απόλαυση για τα μάτια! Η αλλαγή της λεπίδας της χλοοκοπτικής μηχανής γίνεται με λίγα απλά βήματα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιπλέον κοφτερή λεπίδα από χάλυβα
  • Η χρήση υψηλής ποιότητας χάλυβα εξασφαλίζει καθαρό αποτέλεσμα κοπής χωρίς ανομοιογένειες στο κομμένο γρασίδι.
Εύκολη αλλαγή λεπίδας
  • Μερικές στροφές με το χέρι σε μία μόνο βίδα και η λεπίδα αντικαθίσταται.
Αποτελεσματικό σχήμα
  • Το προσεκτικά σχεδιασμένο σχήμα της λεπίδας εξασφαλίζει ότι τα κλαδέματα καταλήγουν στον σάκο συλλογής χόρτου.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
  • Η λεπίδα χλοοκοπτικής μηχανής είναι ιδανική για τη χλοοκοπτική μηχανή LMO 4-18 Dual με μπαταρία.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος κοπής (cm) 37
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 370 x 94 x 18
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Γκαζόν