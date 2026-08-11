Το γκαζόν είναι φρεσκοκουρεμένο και τα κομμένα χόρτα συλλέγονται όλα με ακρίβεια στον σάκο συλλογής χόρτου χάρη στον προσεκτικά μελετημένο σχεδιασμό της λεπίδας – το τέλειο αποτέλεσμα για μια μέρα στον κήπο! Όλα αυτά χάρη στην κοφτερή χαλύβδινη λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής LMO 4-18 Dual με διπλή μπαταρία, η οποία δεν ξεφτίζει το γρασίδι και δεν αφήνει ανώμαλα σημεία στο γκαζόν. Η λεπίδα κόβει αξιόπιστα στο επιθυμητό ύψος σε πλάτος κοπής 37 εκατοστών, αφήνοντας ένα γκαζόν που είναι απόλαυση για τα μάτια! Η αλλαγή της λεπίδας της χλοοκοπτικής μηχανής γίνεται με λίγα απλά βήματα.