Blade LMO 4-18 Dual
Χωρίς ακανόνιστα κομμένα χόρτα, χωρίς ανώμαλα σημεία – η κοφτερή λεπίδα χλοοκοπτικής μηχανής από χάλυβα με πλάτος κοπής 37 εκατοστά για το LMO 4-18 Dual το εξασφαλίζει.
Το γκαζόν είναι φρεσκοκουρεμένο και τα κομμένα χόρτα συλλέγονται όλα με ακρίβεια στον σάκο συλλογής χόρτου χάρη στον προσεκτικά μελετημένο σχεδιασμό της λεπίδας – το τέλειο αποτέλεσμα για μια μέρα στον κήπο! Όλα αυτά χάρη στην κοφτερή χαλύβδινη λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής LMO 4-18 Dual με διπλή μπαταρία, η οποία δεν ξεφτίζει το γρασίδι και δεν αφήνει ανώμαλα σημεία στο γκαζόν. Η λεπίδα κόβει αξιόπιστα στο επιθυμητό ύψος σε πλάτος κοπής 37 εκατοστών, αφήνοντας ένα γκαζόν που είναι απόλαυση για τα μάτια! Η αλλαγή της λεπίδας της χλοοκοπτικής μηχανής γίνεται με λίγα απλά βήματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιπλέον κοφτερή λεπίδα από χάλυβα
- Η χρήση υψηλής ποιότητας χάλυβα εξασφαλίζει καθαρό αποτέλεσμα κοπής χωρίς ανομοιογένειες στο κομμένο γρασίδι.
Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Μερικές στροφές με το χέρι σε μία μόνο βίδα και η λεπίδα αντικαθίσταται.
Αποτελεσματικό σχήμα
- Το προσεκτικά σχεδιασμένο σχήμα της λεπίδας εξασφαλίζει ότι τα κλαδέματα καταλήγουν στον σάκο συλλογής χόρτου.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
- Η λεπίδα χλοοκοπτικής μηχανής είναι ιδανική για τη χλοοκοπτική μηχανή LMO 4-18 Dual με μπαταρία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος κοπής (cm)
|37
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|370 x 94 x 18
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν