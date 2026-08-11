Blade LMO 5-18 Dual
Καθαρό αποτέλεσμα κοπής με ελάχιστη προσπάθεια – αυτό εξασφαλίζει η ατσάλινη λεπίδα με πλάτος κοπής 41 εκατοστά της χλοοκοπτικής μηχανής LMO 5-18 Dual με μπαταρία.
Η μπαταρία είναι φορτισμένη, ο καιρός είναι καλός, ήρθε η ώρα να βγείτε στον κήπο. Χάρη στην κοφτερή λεπίδα από χάλυβα, η χλοοκοπτική μηχανή LMO 5-18 Dual με μπαταρία εξασφαλίζει ένα ισχυρό και καθαρό κόψιμο χωρίς ακανόνιστα κομμάτια χόρτου. Η λεπίδα κόβει το χόρτο σε πλάτος 41 εκατοστών, αφήνοντας πίσω ένα όμορφα κουρεμένο γκαζόν. Η αλλαγή της λεπίδας γίνεται με λίγα απλά βήματα, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για να απολαύσεις τις απλές χαρές της κηπουρικής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επιπλέον κοφτερή λεπίδα από χάλυβα
- Η χρήση υψηλής ποιότητας χάλυβα εξασφαλίζει καθαρό αποτέλεσμα κοπής χωρίς ανομοιογένειες στο κομμένο γρασίδι.
Εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Μερικές στροφές με το χέρι σε μία μόνο βίδα και η λεπίδα αντικαθίσταται.
Αποτελεσματικό σχήμα
- Το προσεκτικά σχεδιασμένο σχήμα της λεπίδας εξασφαλίζει ότι τα κλαδέματα καταλήγουν στον σάκο συλλογής χόρτου.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
- Η λεπίδα χλοοκοπτικής μηχανής είναι ιδανική για τη χλοοκοπτική μηχανή LMO 5-18 Dual με μπαταρία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος κοπής (cm)
|41
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|410 x 93 x 19
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν