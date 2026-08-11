Η μπαταρία είναι φορτισμένη, ο καιρός είναι καλός, ήρθε η ώρα να βγείτε στον κήπο. Χάρη στην κοφτερή λεπίδα από χάλυβα, η χλοοκοπτική μηχανή LMO 5-18 Dual με μπαταρία εξασφαλίζει ένα ισχυρό και καθαρό κόψιμο χωρίς ακανόνιστα κομμάτια χόρτου. Η λεπίδα κόβει το χόρτο σε πλάτος 41 εκατοστών, αφήνοντας πίσω ένα όμορφα κουρεμένο γκαζόν. Η αλλαγή της λεπίδας γίνεται με λίγα απλά βήματα, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για να απολαύσεις τις απλές χαρές της κηπουρικής.