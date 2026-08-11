Οι λεπίδες του ρομποτικού χλοοκοπτικού πρέπει να αντικαθίστανται κάθε ένα με δύο μήνες για να εξασφαλίζεται αποτελεσματικό κόψιμο και η υγεία του γρασιδιού. Οι λεπίδες είναι πλήρως αιχμηρές και ενισχυμένες και στις δύο πλευρές, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το σετ αποτελείται από 12 ανταλλακτικές λεπίδες και 12 βίδες που μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα με το χέρι, ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση των λεπίδων.