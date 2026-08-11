Blade set RCX
Οι ανταλλακτικές λεπίδες για το ρομποτικό χλοοκοπτικό RCX εξασφαλίζουν κοπή του γρασιδιού με ακρίβεια. Οι λεπίδες αντικαθίστανται τακτικά για να εξασφαλίζεται πάντα υψηλή απόδοση κοπής.
Οι λεπίδες του ρομποτικού χλοοκοπτικού πρέπει να αντικαθίστανται κάθε ένα με δύο μήνες για να εξασφαλίζεται αποτελεσματικό κόψιμο και η υγεία του γρασιδιού. Οι λεπίδες είναι πλήρως αιχμηρές και ενισχυμένες και στις δύο πλευρές, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το σετ αποτελείται από 12 ανταλλακτικές λεπίδες και 12 βίδες που μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα με το χέρι, ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση των λεπίδων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λεπίδες ακονισμένες και στις δύο πλευρές
- Για κοπή γρασιδιού με ακρίβεια ξυραφιού.
- Με την εναλλασσόμενη περιστροφή της χλοοκοπτικής μηχανής και στις δύο κατευθύνσεις, οι λεπίδες υποβάλλονται σε πίεση και στις δύο πλευρές και παραμένουν κοφτερές για διπλάσιο χρονικό διάστημα.
Εύκολη αλλαγή
- Εύκολη αλλαγή λεπίδας σε λίγα μόνο βήματα.
- Το μόνο που χρειάζεστε για να αλλάξετε τη λεπίδα είναι ένα κατσαβίδι και ανθεκτικά γάντια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|12
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|36 x 18 x 1