ΒΟΥΡΤΣΑ
Η βούρτσα πλυσίματος είναι ιδανική για απαλό καθαρισμό και περιποίηση του κατοικίδιού σου, ειδικά αν έχεις σκύλο. Απλώς τοποθέτησέ τη στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης OC 3 και καθάρισε αποτελεσματικά. Φρόντισε το τρίχωμα του ζώου σου εύκολα, σε λίγα μόνο βήματα!
Τέρμα τα λασπωμένα πόδια – Η βούρτσα για κατοικίδια, ως πρόσθετο εξάρτημα για όλες τις συσκευές OC 3, σου επιτρέπει να καθαρίζεις γρήγορα, σε βάθος και απαλά. Είναι ιδανική μετά τη βόλτα του σκύλου σου σε κακές καιρικές συνθήκες – πριν μπείτε στο αυτοκίνητο ή μόλις φτάσετε στο σπίτι. Είτε θέλεις να πλύνεις μόνο τα λασπωμένα πόδια του είτε να καθαρίσεις ολόκληρο το τρίχωμά του, οι εύκαμπτες ακίδες σιλικόνης κάνουν τη βούρτσα ιδιαίτερα άνετη για το κατοικίδιό σου, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνουν αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες. Για να τη χρησιμοποιήσεις, σύνδεσέ τη απευθείας στο πιστόλι σκανδάλης του OC 3. Με το πάτημα της σκανδάλης, το νερό ρέει μέσα από τη βούρτσα. Ο συνδυασμός του απαλού ψεκασμού χαμηλής πίεσης (παρόμοιου με αυτόν μιας βρύσης) και της μηχανικής δράσης των ακίδων προσφέρει εξαιρετικό καθαριστικό αποτέλεσμα και ένα απαλό μασάζ που πολλά κατοικίδια απολαμβάνουν. Η βρωμιά απομακρύνεται εύκολα και ξεπλένεται αμέσως, ενώ η μικρή κατανάλωση νερού προστατεύει την μπαταρία και σου εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ευέλικτες προεξοχέςΑπομακρύνει τις ακαθαρσίες απαλά και διεξοδικά με ένα ευχάριστο αποτέλεσμα μασάζ.
Απαλό ψεκασμό ντουςΓια ενδελεχή καθαρισμό και απαλό χτένισμα κατοικίδιων ζώων, ιδίως σκύλων. Συνδυασμένο αποτέλεσμα καθαρισμού – η βρωμιά αποκολλάται και στη συνέχεια ξεπλένεται αμέσως.
Μπορεί να τοποθετηθεί στο πιστόλι με σκανδάληΕύκολη συναρμολόγηση και απλή λειτουργία με το ένα χέρι.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|68 x 90 x 85
Πεδία εφαρμογής
- Κατοικίδια/σκυλιά