Τέρμα τα λασπωμένα πόδια – Η βούρτσα για κατοικίδια, ως πρόσθετο εξάρτημα για όλες τις συσκευές OC 3, σου επιτρέπει να καθαρίζεις γρήγορα, σε βάθος και απαλά. Είναι ιδανική μετά τη βόλτα του σκύλου σου σε κακές καιρικές συνθήκες – πριν μπείτε στο αυτοκίνητο ή μόλις φτάσετε στο σπίτι. Είτε θέλεις να πλύνεις μόνο τα λασπωμένα πόδια του είτε να καθαρίσεις ολόκληρο το τρίχωμά του, οι εύκαμπτες ακίδες σιλικόνης κάνουν τη βούρτσα ιδιαίτερα άνετη για το κατοικίδιό σου, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνουν αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες. Για να τη χρησιμοποιήσεις, σύνδεσέ τη απευθείας στο πιστόλι σκανδάλης του OC 3. Με το πάτημα της σκανδάλης, το νερό ρέει μέσα από τη βούρτσα. Ο συνδυασμός του απαλού ψεκασμού χαμηλής πίεσης (παρόμοιου με αυτόν μιας βρύσης) και της μηχανικής δράσης των ακίδων προσφέρει εξαιρετικό καθαριστικό αποτέλεσμα και ένα απαλό μασάζ που πολλά κατοικίδια απολαμβάνουν. Η βρωμιά απομακρύνεται εύκολα και ξεπλένεται αμέσως, ενώ η μικρή κατανάλωση νερού προστατεύει την μπαταρία και σου εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.