ΒΟΥΡΤΣΑ
Η ευέλικτη βούρτσα καθαρισμού για κινητό καθαρισμό αφαιρεί γρήγορα και σε βάθος την επίμονη βρωμιά. Μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο πιστόλι του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης.
Η βούρτσα είναι ιδανική για το γρήγορο και βαθύ ξεκόλλημα και πλύσιμο επίμονων ρύπων, όπως η κολλώδης μεμβράνη γύρης στα έπιπλα κήπου ή η ξεραμένη βρωμιά. Ο συνδυασμός του πίδακα πίεσης και των τριχών εξασφαλίζει ιδιαίτερα ισχυρή καθαριστική δύναμη, ακόμη και για γρήγορο καθαρισμό. Οι περιοχές εφαρμογής περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, έπιπλα κήπου, ποδήλατα και άλλο εξοπλισμό εξωτερικού χώρου. Η βούρτσα τοποθετείται απευθείας στο πιστόλι. Με το αντιολισθητικό προφίλ και το εργονομικό σχήμα της, η βούρτσα ταιριάζει άνετα στο χέρι για ασφαλή και άνετη εργασία. Δεδομένου ότι το νερό χρησιμοποιείται μόνο όταν ενεργοποιείται η σκανδάλη της συσκευής, η κατανάλωση νερού μπορεί να ελεγχθεί πολύ αποτελεσματικά και ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρείται ταυτόχρονα η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η βούρτσα είναι συμβατή με όλους τους φορητούς καθαριστές εξωτερικού χώρου OC 3.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σταθερές τρίχες και αποτελεσματικός πίδακας πίεσηςΙσχυρή και ενδελεχής απομάκρυνση ακόμη και της πιο επίμονης βρωμιάς. Η βρωμιά αποκολλάται και ξεπλένεται αμέσως.
Εργονομικό σχήμα με αντιολισθητικό προφίλΆνετο και εύκολο στο κράτημα για ασφαλή και χωρίς κόπο εργασία. Το χαμηλό βάρος καθιστά την εργασία άνετη.
Μπορεί να τοποθετηθεί στο πιστόλι με σκανδάληΧειρισμός με το ένα χέρι για μεγαλύτερη ευελιξία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|169 x 53 x 21
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Μπουκάλια με λουλούδια