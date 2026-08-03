Η βούρτσα είναι ιδανική για το γρήγορο και βαθύ ξεκόλλημα και πλύσιμο επίμονων ρύπων, όπως η κολλώδης μεμβράνη γύρης στα έπιπλα κήπου ή η ξεραμένη βρωμιά. Ο συνδυασμός του πίδακα πίεσης και των τριχών εξασφαλίζει ιδιαίτερα ισχυρή καθαριστική δύναμη, ακόμη και για γρήγορο καθαρισμό. Οι περιοχές εφαρμογής περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, έπιπλα κήπου, ποδήλατα και άλλο εξοπλισμό εξωτερικού χώρου. Η βούρτσα τοποθετείται απευθείας στο πιστόλι. Με το αντιολισθητικό προφίλ και το εργονομικό σχήμα της, η βούρτσα ταιριάζει άνετα στο χέρι για ασφαλή και άνετη εργασία. Δεδομένου ότι το νερό χρησιμοποιείται μόνο όταν ενεργοποιείται η σκανδάλη της συσκευής, η κατανάλωση νερού μπορεί να ελεγχθεί πολύ αποτελεσματικά και ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρείται ταυτόχρονα η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η βούρτσα είναι συμβατή με όλους τους φορητούς καθαριστές εξωτερικού χώρου OC 3.