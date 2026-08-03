Βούρτσα γενικής χρήσης
Βούρτσα γενικής χρήσης για βέλτιστο καθάρισμα με βούρτσα. Τοποθετείται στο πιστόλι με σκανδάλη του πλυστικού μηχανήματος, αφαιρεί τους επίμονους ρύπους και προστατεύει τα εύθραυστα μέρη.
Χάρη στις υδατοδιαπερατές τρίχες, η βούρτσα γενικής χρήσης, που μπορεί να συνδεθεί στο πιστόλι με σκανδάλη του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης, μπορεί να χαλαρώσει τους επίμονους ρύπους και ταυτόχρονα να τους ξεπλύνει. Οι μαλακές τρίχες προστατεύουν τις ευαίσθητες επιφάνειες και ταυτόχρονα παρέχουν άριστες επιδόσεις καθαρισμού. Η βούρτσα έχει τρίχες σε όλη την επιφάνειά της και γι' αυτό είναι ιδανική για τον καθαρισμό επιφανειών αλλά και για σύνθετα γεωμετρικά σχήματα, όπως τα κενά στα ποδήλατα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μπορεί να συνδεθεί στο πιστόλι με σκανδάλη
- Έτσι, έχετε το ένα χέρι ελεύθερο.
Μαλακές τρίχες
- Απομακρύνετε και ξεβγάλετε τους επίμονους ρύπους.
Τρίχες σε όλη την επιφάνεια
- Για τον καθαρισμό ακόμα και των πιο δύσκολων σημείων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|200 x 80 x 80
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Αθλητικός εξοπλισμός (σανίδα του σερφ, καγιάκ, stand-up paddle board)