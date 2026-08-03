Χάρη στις υδατοδιαπερατές τρίχες, η βούρτσα γενικής χρήσης, που μπορεί να συνδεθεί στο πιστόλι με σκανδάλη του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης, μπορεί να χαλαρώσει τους επίμονους ρύπους και ταυτόχρονα να τους ξεπλύνει. Οι μαλακές τρίχες προστατεύουν τις ευαίσθητες επιφάνειες και ταυτόχρονα παρέχουν άριστες επιδόσεις καθαρισμού. Η βούρτσα έχει τρίχες σε όλη την επιφάνειά της και γι' αυτό είναι ιδανική για τον καθαρισμό επιφανειών αλλά και για σύνθετα γεωμετρικά σχήματα, όπως τα κενά στα ποδήλατα.