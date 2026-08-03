Βούρτσα καθαρισμού τριχώματος κατοικίδιων
Για σχολαστικό βούρτσισμα του τριχώματος των κατοικίδιων: η βούρτσα καθαρισμού τριχώματος αφαιρεί ακόμα και τους επίμονους ρύπους.
Με τη βούρτσα καθαρισμού του τριχώματος μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα την επίμονη βρωμιά από το τρίχωμα του ζώου. Το ευχάριστο απαλό λαστιχένιο υλικό είναι εύκαμπτο και προσαρμόζεται στο ζώο. Χάρη στα συρματάκια από ανοξείδωτο χάλυβα με τα πλαστικά άκρα τα ζώα νιώθουν ευχάριστα. Και ο ιμάντας χειρός μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βούρτσα καθαρισμού
- Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους από το τρίχωμα των ζώων.
Συρματάκια από ανοξείδωτο χάλυβα με πλαστικά άκρα
- Ευχάριστο για το κατοικίδιο.
Ρυθμιζόμενος ιμάντας χειρός
- Ρυθμιζόμενος για διαφορετικούς χρήστες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|131 x 83 x 50
Πεδία εφαρμογής
- Κατοικίδια/σκυλιά