Με τη βούρτσα καθαρισμού του τριχώματος μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα την επίμονη βρωμιά από το τρίχωμα του ζώου. Το ευχάριστο απαλό λαστιχένιο υλικό είναι εύκαμπτο και προσαρμόζεται στο ζώο. Χάρη στα συρματάκια από ανοξείδωτο χάλυβα με τα πλαστικά άκρα τα ζώα νιώθουν ευχάριστα. Και ο ιμάντας χειρός μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.