Bristle strip WRE 18-55 3-er Pack
Ανταλλακτικός ιμάντας τρίχας από νάιλον για την αβίαστη αφαίρεση ζιζανίων, κατάλληλος για τα εργονομικά μηχανήματα αφαίρεσης ζιζανίων WRE 18-55 και WRE 4 Battery της Kärcher.
Δεν είναι ωραίο να βλέπεις ζιζάνια να φυτρώνουν στα μονοπάτια και στους τοίχους. Αλλά είναι ακόμα πιο ωραίο αν η ανεπιθύμητη βλάστηση μπορεί να απομακρυνθεί γρήγορα και αβίαστα - με τα χορτοκοπτικά περιποίησης δαπέδου WRE 4 Battery και WRE 18-55 της Kärcher. Χάρη στον ισχυρό κινητήρα, την υψηλή ταχύτητα και κυρίως τον ιμάντα με τις νάιλον τρίχες, ο οποίος είναι ήπιος στις επιφάνειες και ταυτόχρονα πολύ αποτελεσματικός. Εάν ένας ιμάντας τρίχας φθαρεί, μπορεί να αντικατασταθεί με λίγα βήματα χωρίς εργαλεία. Και κάπως έτσι η εργασία μπορεί να συνεχιστεί: Απομάκρυνε γρήγορα και σχολαστικά τα ξερά βρύα και τα ζιζάνια με τρόπο που δεν καταπονεί την πλάτη σου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποτελεσματικές τρίχες νάιλον
Αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία
- Εύκολη αντικατάσταση φθαρμένης ταινίας τριχών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ανθρακί
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|315 x 75 x 18
Πεδία εφαρμογής
- Βρύα
- Ζιζάνια