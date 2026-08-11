Δεν είναι ωραίο να βλέπεις ζιζάνια να φυτρώνουν στα μονοπάτια και στους τοίχους. Αλλά είναι ακόμα πιο ωραίο αν η ανεπιθύμητη βλάστηση μπορεί να απομακρυνθεί γρήγορα και αβίαστα - με τα χορτοκοπτικά περιποίησης δαπέδου WRE 4 Battery και WRE 18-55 της Kärcher. Χάρη στον ισχυρό κινητήρα, την υψηλή ταχύτητα και κυρίως τον ιμάντα με τις νάιλον τρίχες, ο οποίος είναι ήπιος στις επιφάνειες και ταυτόχρονα πολύ αποτελεσματικός. Εάν ένας ιμάντας τρίχας φθαρεί, μπορεί να αντικατασταθεί με λίγα βήματα χωρίς εργαλεία. Και κάπως έτσι η εργασία μπορεί να συνεχιστεί: Απομάκρυνε γρήγορα και σχολαστικά τα ξερά βρύα και τα ζιζάνια με τρόπο που δεν καταπονεί την πλάτη σου.