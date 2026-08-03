Βάλτε το φυσίγγιο, απομακρύνετε τα άλατα. Το φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων εξασφαλίζει αυτόματη και συνεχή αφαίρεση αλάτων. Η τεχνική του ατμοκαθαριστή προσφέρει αξιόπιστη προστασία από την συσσώρευση αλάτων και έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής της συσκευής. Συνιστάται η αντικατάσταση του φυσίγγιου μετά από 4 μήνες ή μετά από συνολική κατανάλωση νερού 15 λίτρων. Το φυσίγγιο μπορεί να ανακυκλωθεί με τα οικιακά απορρίμματα.