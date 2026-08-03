Cartridge small SoZu
Το φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων για τον όρθιο ατμοκαθαριστή SC 1. Απλά τοποθετήστε το στο δοχείο νερού και είσαι έτοιμος. Αφαιρεί αποτελεσματικά και γρήγορα τα άλατα.
Βάλτε το φυσίγγιο, απομακρύνετε τα άλατα. Το φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων εξασφαλίζει αυτόματη και συνεχή αφαίρεση αλάτων. Η τεχνική του ατμοκαθαριστή προσφέρει αξιόπιστη προστασία από την συσσώρευση αλάτων και έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής της συσκευής. Συνιστάται η αντικατάσταση του φυσίγγιου μετά από 4 μήνες ή μετά από συνολική κατανάλωση νερού 15 λίτρων. Το φυσίγγιο μπορεί να ανακυκλωθεί με τα οικιακά απορρίμματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προστατεύει την τεχνολογία της συσκευής από την αποθέτηση αλάτων
- Υποστηρίζει τη μακροχρόνια απόδοση του ατμοκαθαριστή.
Απλή και γρήγορη αντικατάσταση του φυσιγγίου
- Αντικαταστήστε το φυσίγγιο και ξεκινήστε τον ατμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|74 x 54 x 36
Πεδία εφαρμογής
- Σκόνη αφαλάτωσης για καθαριστές ατμού της Kärcher