Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 Τεμάχιο(α), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται
Τριπλές, ανθεκτικές στη φθορά χάρτινες σακούλες φίλτρου BIA-(U, S, G, C) κλάση σκόνης M - κατάλληλες για όλα τα μοντέλα NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me και NT 72/2 Eco Tc. Περιεχόμενο: 5 τμχ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|5
|Χρώμα
|καφέ
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|340 x 260 x 35