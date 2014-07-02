Τριπλές, ανθεκτικές στη φθορά χάρτινες σακούλες φίλτρου BIA-(U, S, G, C) κλάση σκόνης M - κατάλληλες για όλα τα μοντέλα NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me και NT 72/2 Eco Tc. Περιεχόμενο: 5 τμχ.