Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 Τεμάχιο(α), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται

Τριπλές, ανθεκτικές στη φθορά χάρτινες σακούλες φίλτρου BIA-(U, S, G, C) κλάση σκόνης M - κατάλληλες για όλα τα μοντέλα NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me και NT 72/2 Eco Tc. Περιεχόμενο: 5 τμχ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 5
Χρώμα καφέ
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 340 x 260 x 35