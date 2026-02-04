Η εργονομική λαβή στήριξης καθιστά τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χαλιών με τα μηχανήματα ψεκασμού αναρρόφησης Kärcher ιδιαίτερα άνετο. Έτσι, το ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης δαπέδου μπορεί να καθοδηγείται πολύ εύκολα και ταυτόχρονα με ακρίβεια. Μετά την εύκολη τοποθέτηση στο σωλήνα ψεκασμού αναρρόφησης, η πρόσθετη λαβή επιτρέπει τον άνετο χειρισμό με δύο χέρια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες. Κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης της Kärcher των σειρών SE 4, SE 5 και SE 6.