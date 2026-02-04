Χειρολαβή SE
Η εργονομική λαβή στήριξης είναι η ιδανική προσθήκη για τον άνετο καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χαλιών με τα μηχανήματα καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης Kärcher.
Η εργονομική λαβή στήριξης καθιστά τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χαλιών με τα μηχανήματα ψεκασμού αναρρόφησης Kärcher ιδιαίτερα άνετο. Έτσι, το ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης δαπέδου μπορεί να καθοδηγείται πολύ εύκολα και ταυτόχρονα με ακρίβεια. Μετά την εύκολη τοποθέτηση στο σωλήνα ψεκασμού αναρρόφησης, η πρόσθετη λαβή επιτρέπει τον άνετο χειρισμό με δύο χέρια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες. Κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης της Kärcher των σειρών SE 4, SE 5 και SE 6.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης της Kärcher των σειρών SE 4, SE 5 και SE 6.
Εργονομική λαβή κατάλληλη για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες
Χειρολαβή ρυθμιζόμενου ύψους
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|121 x 66 x 127