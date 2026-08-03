Clip mop frame
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|20 x 20 x 5
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός