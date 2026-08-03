Clip σφουγγαρίστρας Classic

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 40 x 20 x 40