Είναι επίσης δυνατή η χρήση της κορυφαίας τεχνολογίας EASY!Forceμε τα υφιστάμενα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης και τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης της Kärcher με χαμηλό κόστος, με το κιτ μετατροπής EASY!Force 1. Το κιτ μετατροπής περιλαμβάνει το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force (4.118-005), την κάνη ψεκασμού μήκους 1.050 mm (4.112-000) με συνδέσεις EASY!Lock, τον προσαρμογέα 8 (4.111-036) για ακροφύσια υψηλής πίεσης με σύνδεση M 18 × 1,5, καθώς και τον προσαρμογέα 12 (4.111-046) για εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης που περιλαμβάνει τον περιστροφικό σύνδεσμο.