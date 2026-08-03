Χρήση της τεχνολογίας EASY!Force με υφιστάμενο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher: Κιτ μετατροπής EASY! Force 2 με όλα τα συμβατά εξαρτήματα έως και το ακροφύσιο. Το κιτ μετατροπής περιλαμβάνει το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force (4.118-005), την κάνη ψεκασμού μήκους 1.050 mm (4.112-000) με συνδέσεις EASY!Lock, ανώτερης ποιότητας εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης 10 μέτρων με ονομαστικό πλάτος 8 και κατάλληλο για πίεση εργασίας έως και 315 bar, τον προσαρμογέα 2 (4.111-030) για τη σύνδεση του μηχανήματος και τον προσαρμογέα 8 (4.111-036) για ακροφύσια υψηλής πίεσης με σύνδεση M 18 × 1,5.