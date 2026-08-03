Conversion kit 2 from device
Σχεδιασμένο για τη μετασκευή των υφιστάμενων μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης από την Kärcher: Κιτ μετατροπής EASY! Force 2 με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, την κάνη ψεκασμού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και τους απαραίτητους αντάπτορες.
Χρήση της τεχνολογίας EASY!Force με υφιστάμενο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher: Κιτ μετατροπής EASY! Force 2 με όλα τα συμβατά εξαρτήματα έως και το ακροφύσιο. Το κιτ μετατροπής περιλαμβάνει το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force (4.118-005), την κάνη ψεκασμού μήκους 1.050 mm (4.112-000) με συνδέσεις EASY!Lock, ανώτερης ποιότητας εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης 10 μέτρων με ονομαστικό πλάτος 8 και κατάλληλο για πίεση εργασίας έως και 315 bar, τον προσαρμογέα 2 (4.111-030) για τη σύνδεση του μηχανήματος και τον προσαρμογέα 8 (4.111-036) για ακροφύσια υψηλής πίεσης με σύνδεση M 18 × 1,5.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,8
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16-4 M
- HD 7/17 M
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HD trailer
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HG 43
- HG 64