Conversion kit 3 only EASY!Force
Συμβατό με τον υφιστάμενο εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και την κάνη ψεκασμού: Κιτ μετατροπής EASY! Force 3 με το πιστόλι με σκανδάλη EASY!Force και όλοι απαραίτητοι αντάπτορες για την αναβάθμιση του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης.
Για την αναβάθμιση όλων των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher, τα οποία διαθέτουν ήδη τα αντίστοιχα εξαρτήματα με την πρακτική τεχνολογία EASY!Force που εξοικονομεί ενέργεια: Το κιτ μετατροπής EASY!Force 3 περιλαμβάνει το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force 3 (4.118-005), τον προσαρμογέα 12 (4.111-046) για τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης συμπεριλαμβανομένου του περιστροφικού συνδέσμου, καθώς και τον προσαρμογέα 5 (4.111-033) για τις κάνες ψεκασμού με σύνδεση M 22 × 1,5. Με αυτό το κιτ μετατροπής, οι υφιστάμενοι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης και οι κάνες ψεκασμού μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθούν με οικονομικό τρόπο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,2
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW