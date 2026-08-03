Για την αναβάθμιση όλων των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher, τα οποία διαθέτουν ήδη τα αντίστοιχα εξαρτήματα με την πρακτική τεχνολογία EASY!Force που εξοικονομεί ενέργεια: Το κιτ μετατροπής EASY!Force 3 περιλαμβάνει το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force 3 (4.118-005), τον προσαρμογέα 12 (4.111-046) για τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης συμπεριλαμβανομένου του περιστροφικού συνδέσμου, καθώς και τον προσαρμογέα 5 (4.111-033) για τις κάνες ψεκασμού με σύνδεση M 22 × 1,5. Με αυτό το κιτ μετατροπής, οι υφιστάμενοι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης και οι κάνες ψεκασμού μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθούν με οικονομικό τρόπο.