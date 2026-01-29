DB 145, Φυσητήρας Ρύπων για K 4–K 5
Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Middle για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 4 και K 5. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.
Ο φυσητήρας ρύπων για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 4 και K 5 απομακρύνει ξεκούραστα ακόμα και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους χάρη στο ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Middle με την περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να απομακρύνετε τους επίμονους ρύπους, όπως αυτούς που υπάρχουν σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες, σε χρόνο μηδέν και να ξαναδώσετε στις επιφάνειες τη λάμψη τους. Ο φυσητήρας ρύπων παρέχει επίσης απόδοση σε μεγάλες επιφάνειες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
100% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με το τυπικό επίπεδο ακροφύσιο της Kärcher.
Σύνδεση μπαγιονέτ
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|450 x 41 x 41
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Full Control
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Βρύα