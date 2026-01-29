Ο φυσητήρας ρύπων για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 4 και K 5 απομακρύνει ξεκούραστα ακόμα και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους χάρη στο ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Middle με την περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να απομακρύνετε τους επίμονους ρύπους, όπως αυτούς που υπάρχουν σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες, σε χρόνο μηδέν και να ξαναδώσετε στις επιφάνειες τη λάμψη τους. Ο φυσητήρας ρύπων παρέχει επίσης απόδοση σε μεγάλες επιφάνειες.