DB 160, Turbo μπεκ για K 5–K 7
Turbo μπεκ με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο (περιστρεφόμενη δέσμη τύπου μολυβιού), ιδανικός για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων. Ιδανικό για επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.
Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο, ιδανικός για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων. Περιστρεφόμενη δέσμη τύπου μολυβιού που απομακρύνει ξεκούραστα τους επίμονους ρύπους και βοηθά στη γρήγορη επαναφορά των επιφανειών με βρύα ή των φθαρμένων επιφανειών. Φυσητήρας ρύπων για την κάλυψη μεγάλων επιφανειών. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K5 – K7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο
- Αφαιρεί ακόμα και τους επίμονους ρύπους από τις ευαίσθητες επιφάνειες.
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
- Στοχευμένος καθαρισμός επίμονων ρύπων.
Σύνδεση μπαγιονέτ
- Εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|468 x 51 x 51
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Βρύα