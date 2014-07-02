Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο, ιδανικός για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων. Περιστρεφόμενη δέσμη τύπου μολυβιού που απομακρύνει ξεκούραστα τους επίμονους ρύπους και βοηθά στη γρήγορη επαναφορά των επιφανειών με βρύα ή των φθαρμένων επιφανειών. Φυσητήρας ρύπων για την κάλυψη μεγάλων επιφανειών. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K5 – K7.