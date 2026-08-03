Διανομέας Υ

Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης δύο μονάδων ψεκασμού στη μηχανή. Εγκατάσταση στην έξοδο υψηλής πίεσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5
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