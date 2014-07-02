Διπλή κάνη, 960 mm

Διπλή κάνη 960 mm για συνεχή ρύθμιση της μεταβαλλόμενης πίεσης από τη λαβή κατά τη μέγιστη παροχή νερού. Κατάλληλη για χρήση στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας (π.χ. καθαρισμός στάβλων).

Διπλή κάνη 960 mm για συνεχή ρύθμιση της μεταβαλλόμενης πίεσης από τη λαβή κατά τη μέγιστη παροχή νερού. Κατάλληλη για χρήση στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας (π.χ. καθαρισμός στάβλων).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση λειτουργίας (bar) 310
Μήκος (mm) 960
Θερμοκρασία (°C) max. 150
Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,6