Διπλή κάνη, 960 mm

Διπλή κάνη 960 mm για συνεχή ρύθμιση της μεταβαλλόμενης πίεσης από τη λαβή κατά τη μέγιστη παροχή νερού. Κατάλληλη για χρήση στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας (π.χ. καθαρισμός στάβλων).