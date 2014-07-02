Διπλή κάνη, 960 mm
Διπλή κάνη 960 mm για συνεχή ρύθμιση της μεταβαλλόμενης πίεσης από τη λαβή κατά τη μέγιστη παροχή νερού. Κατάλληλη για χρήση στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας (π.χ. καθαρισμός στάβλων).
Διπλή κάνη 960 mm για συνεχή ρύθμιση της μεταβαλλόμενης πίεσης από τη λαβή κατά τη μέγιστη παροχή νερού. Κατάλληλη για χρήση στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας (π.χ. καθαρισμός στάβλων).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση λειτουργίας (bar)
|310
|Μήκος (mm)
|960
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 150
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,6