Dirt blaster pipe cleaning D30/090
Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη με κατεύθυνση προς τα εμπρός αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Οι τρεις εκτοξευτήρες με κλίση προς τα πίσω εξασφαλίζουν την απαραίτητη κίνηση προς τα εμπρός καθώς και τον βολικό χειρισμό.
Ο καινοτόμος και ισχυρός φυσητήρας ρύπων καθαρισμού σωληνώσεων (Ø 30 mm) συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός φυσητήρα ρύπων με τις ιδιότητες των ακροφύσιων καθαρισμού σωληνώσεων. Η σημειακή δέσμη του περιστρεφόμενου ακροφύσιου έχει κατεύθυνση προς τα εμπρός και αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Οι τρεις εκτοξευτήρες με κλίση 30° προς τα πίσω εξασφαλίζουν την απαραίτητη κίνηση προς τα μπροστά και τον εύκολο χειρισμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος (mm)
|30
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|90
|Σπείρωμα
|R 1/8"
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1