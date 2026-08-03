Ο καινοτόμος και ισχυρός φυσητήρας ρύπων καθαρισμού σωληνώσεων (Ø 30 mm) συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός φυσητήρα ρύπων με τις ιδιότητες των ακροφύσιων καθαρισμού σωληνώσεων. Η σημειακή δέσμη του περιστρεφόμενου ακροφύσιου έχει κατεύθυνση προς τα εμπρός και αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Οι τρεις εκτοξευτήρες με κλίση 30° προς τα πίσω εξασφαλίζουν την απαραίτητη κίνηση προς τα μπροστά και τον εύκολο χειρισμό.