Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm

Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 450 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 40 χιλ.

Βούρτσα δίσκος (μέτρια-σκληρή, κόκκινη), διαμέτρου 450 χιλ. Κατάλληλη για φυσιολογική χρήση και ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 40 χιλ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα κόκκινο
Βαθμός σκληρότητας μεσαίο
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,5