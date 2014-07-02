Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm
Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 450 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 40 χιλ.
Βούρτσα δίσκος (μέτρια-σκληρή, κόκκινη), διαμέτρου 450 χιλ. Κατάλληλη για φυσιολογική χρήση και ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 40 χιλ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|κόκκινο
|Βαθμός σκληρότητας
|μεσαίο
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,5