Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm

Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 450 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 40 χιλ.